La décision choc du patron de Canal+ de boycotter les signataires d'une tribune anti-Bolloré a secoué lundi le festival de Cannes, où le spectre d'une "liste noire" suscite embarras et inquiétude au sein d'une filière économiquement fragilisée.
Cannes: Bolloré s'invite au festival
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