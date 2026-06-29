Un homme et son fils sont retirés vivants des décombres d'un immeuble effondré à La Guaira au Venezuela par des équipes de secours américaines et françaises, près de quatre jours après que les puissants séismes au Venezuela ont fait près de 1.500 morts.
Venezuela: un père et son fils sauvés des décombres près de quatre jours après les séismes
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