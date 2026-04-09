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Cannes 2026 : John Travolta, Catherine Deneuve et Pedro Almodovar attendus sur la Croisette

information fournie par France 24 09/04/2026 à 17:26

Le Festival de Cannes a dévoilé sa sélection officielle pour la 79ᵉ édition, avec des films très attendus et un jury présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-Wook. Parmi les stars les plus attendues : Catherine Deneuve, Gilles Lellouche, Kristen Stewart ou Marion Cottilard. Cette année, la Croisette accueillera aussi John Travolta et rendra hommage à Barbra Streisand et Peter Jackson avec une Palme d’honneur. Et c'est La Vénus électrique de Pierre Salvadori qui ouvrira le bal du cinéma français hors compétition. Également au programme de ce numéro de "A l'Affiche" présenté par Louise Dupont, les cinquante ans de la série mythique Drôles de dames et au Royaume-Uni, les fans de la Régence replongent dans l’époque grâce aux bals et festivals inspirés de La Chronique des Bridgertons.

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