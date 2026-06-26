Le président français Emmanuel Macron défend le "gros travail qui a été fait" dans la lutte contre le réchauffement climatique sous ses deux mandat et martèle que la canicule actuelle est "inédite", lors d'une conférence de presse conjointe avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni à Antibes, dans le sud de la France.
Canicule: Macron défend le "gros travail" d'adaptation qui a été fait
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