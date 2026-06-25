Images de bâtiments effondrés à Catia La Mar, dans l'Etat de La Guaira, situé à proximité de la capitale Caracas, après le double séisme au Venezuela, qui a fait au moins 32 morts et plus de 700 blessés, selon un premier bilan provisoire des autorités. La Guaira est l'une des régions les plus touchées. IMAGES
Double séisme au Venezuela : images de bâtiments effondrés près de la capitale
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