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Kenya: Rassemblement à Nairobi pour commémorer les manifestations meurtrières de 2024

information fournie par AFP Video 25/06/2026 à 12:13

Les manifestants se rassemblent au cœur de la capitale kényane, Nairobi, pour marquer le deuxième anniversaire des manifestations meurtrières de la génération Z le 25 juin 2024. La police est présente en force dans toute la ville. IMAGES

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