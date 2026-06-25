Les manifestants se rassemblent au cœur de la capitale kényane, Nairobi, pour marquer le deuxième anniversaire des manifestations meurtrières de la génération Z le 25 juin 2024. La police est présente en force dans toute la ville. IMAGES
Kenya: Rassemblement à Nairobi pour commémorer les manifestations meurtrières de 2024
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro