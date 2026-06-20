Des milliers de personnes défilent à Tirana pour protester contre la construction d'un hôtel de luxe, lié à la fille de Trump, Ivanka, et à son mari Jared Kushner, prévue dans une réserve naturelle située sur la côte de ce pays des Balkans.
Albanie: des milliers de manifestants à Tirana contre la construction d'un hôtel de luxe lié à Trump
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