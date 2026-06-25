Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio participe à une réunion ministérielle conjointe avec ses homologues du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à Manama, dans le cadre d'une tournée dans la région destinée à rassurer les pays du Golfe sur la volonté des Etats-Unis de protéger leurs intérêts dans les discussions avec l'Iran. IMAGES
Le secrétaire d'État américain au Conseil de coopération du Golfe (CCG)
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