La France s'apprête à faire face à une deuxième vague de chaleur, alors que l'été n'a pas encore commencé. La mairie de Paris a décidé d'avancer l'ouverture du Canal Saint-Martin à la baignade, pour permettre aux habitants de se rafraîchir. L'île de France attend des températures allant jusqu'à 38 °C, largement au-dessus des normales de saison.
Canicule : des pointes à 40 °C attendues dans plusieurs départements en France
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