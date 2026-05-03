Au menu de l'Essentiel politique : l'officialisation de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, les premières embuches pour Dominique de Villepin et la question du pouvoir d'achat des Français face à la hausse du prix des carburants. Avec Damien Lecomte, docteur en Sciences politiques.
Candidature de Jean-Luc Mélenchon : "un choix à la fois évident et risqué"
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