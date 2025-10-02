Quelques jours avant le discours de politique générale et les derniers arbitrages du Premier ministre sur le futur budget, les Français manifestent de nouveau à l'appel des syndicats. Une journée qui a rassemblé, selon la CGT, près de 600.000 manifestants.
Budget: nouvelle journée de mobilisation partout en France
