Le Premier ministre Sébastien Lecornu souhaite "mettre fin au maquis des aides", se disant prêt à débattre d'une proposition des Républicains sur "l'allocation sociale unique" en ouverture des débats sur le projet de budget de l'Etat pour 2026 à l'Assemblée nationale. SONORE
Budget: Lecornu veut "mettre fin au maquis des aides"
