Budget: "concession ne veut pas dire déraison" (Roland Lescure)

information fournie par AFP Video 24/10/2025 à 17:58

"Concession ne veut pas dire déraison", avertit le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'Assemblée nationale, alors que les députés entament l'examen de la partie recettes du projet de budget de l'Etat, sur fond de bras de fer entre les socialistes et le gouvernement. SONORE

