"Concession ne veut pas dire déraison", avertit le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'Assemblée nationale, alors que les députés entament l'examen de la partie recettes du projet de budget de l'Etat, sur fond de bras de fer entre les socialistes et le gouvernement. SONORE
Budget: "concession ne veut pas dire déraison" (Roland Lescure)
