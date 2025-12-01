La version du budget transmise par le Sénat s’éloigne nettement de celle adoptée à l’Assemblée nationale : les sénateurs ont rejeté la suspension de la réforme des retraites, pourtant exigée par les socialistes. Ils ont également supprimé la hausse de la CSG sur les revenus du capital, une mesure de recettes obtenue par les députés socialistes. Dans ces conditions, comment les socialistes pourraient-ils encore soutenir le texte ? Les explications avec Jean Petaux, politologue.
Budget 2026 : un compromis à portée de main ?
