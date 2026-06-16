Alors que Donald Trump a annoncé dimanche soir la conclusion d’un accord avec l'Iran, le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Bruno Fuchs, estime que "la situation sera plus défavorable au monde qu'elle ne l'était". Concernant la situation au Liban, le député Les Démocrates privilégie "une vision politique et non pas militaire, qui est une impasse à long terme".
Bruno Fuchs (Les Démocrates) : "Trump s'est mis dans une tenaille"
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