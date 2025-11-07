Alors que le Brésil s'apprête à présider la COP30 à Belem, dans une Amazonie en pleine mutation, la construction d’une route suscite la polémique. Autorisée par le brésilien de Lula, la BR-319 est en train d’être goudronnée au cœur du poumon vert de la planète. Reportage de Fanny Lothaire et Marine Resse.
Brésil : la BR-319, route de la discorde au cœur de l’Amazonie
