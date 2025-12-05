Des images montrent un feu sous un avion de la compagnie Latam Airlines, juste avant son décollage à l'aéroport de Sao Paulo, obligeant les passagers à évacuer en urgence dans la nuit de jeudi à vendredi.
Brésil: des passagers évacuent un avion en raison d'un incendie sur le tarmac
