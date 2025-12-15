Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues dimanche au Brésil pour s'opposer à la volonté du Parlement de réduire la peine de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.
Brésil: des dizaines de milliers de manifestants contre la réduction de peine de Bolsonaro
