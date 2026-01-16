Longtemps uniquement considéré comme une menace pour le bétail et chassé, le jaguar, plus grand félin des Amériques, est protégé dans la ferme Caiman, située au cœur d'une réserve naturelle. Le tourisme y joue un rôle clé : il finance la protection des jaguars, la recherche scientifique et compense les pertes des éleveurs. En 15 ans, 80 % des jaguars ont disparu dans le monde. Dans cette réserve, 70 d’entre eux ont trouvé refuge. Un reportage de nos confrères de France 2.
Brésil : comment cohabiter avec le jaguar, plus grand félin des Amériques ?
