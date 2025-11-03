Les braqueurs d'un laboratoire lyonnais de traitement de métaux précieux, attaqué jeudi à l'explosif, avaient emporté 306 kg de métaux, essentiellement de l'or, pour une valeur estimée de 28 millions d'euros, déclare le procureur de Lyon. Ce butin a été intégralement récupéré dans un appartement lors de l'interpellation, peu après les faits. SONORE
Braquage à Lyon: 306 kg de métaux précieux, estimés à 28 millions d'euros (procureur)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro