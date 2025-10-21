 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore AM pour le 3e trimestre 2025

information fournie par BoursoBank 21/10/2025 à 09:53

Comment s'est déroulé le troisième trimestre 2025 pour le contrat d'assurance-vie BoursoVie ? Quels arbitrages ont été effectués dans le cadre de la gestion pilotée Sycomore Asset Management ? Sur le plateau de BoursoFocus, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore AM, est notamment revenu sur un trimestre particulièrement dynamique avec des performances positives, sur le retour flamboyant des marchés asiatiques portés par l'IA et sur l'élargissement de cette thématique au-delà de la tech pure vers les énergies et les métaux de la transition énergétique.

Vidéos les + vues

1

Fumée au-dessus d'Al-Zawayda alors qu'Israël confirme avoir mené des frappes sur Gaza

information fournie par AFP Video 19 oct.
2

Des millions de lampes illuminent la ville indienne d'Ayodhya pour Diwali

information fournie par AFP Video 20 oct.
2
3

Un avion-cargo quitte la piste à Hong Kong: deux morts

information fournie par AFP Video 20 oct.
4

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2
5

Quatre morts dans l'incendie d'un sous-sol d'immeuble à Lyon

information fournie par AFP 20 oct.
6

Inde : à la découverte de la route des épices dans l'État du Kerala

information fournie par France 24 20 oct.
7

Sarkozy en prison: "le travail de protection doit être important" (Darmanin)

information fournie par AFP Video 20 oct.
2
8

Nicolas Bouzou : "Revenir sur la réforme des retraites, c'est du masochisme !"

information fournie par Ecorama 20 oct.
1

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.
2

Monique Barbut, une diplomate de l'environnement nommée ministre de la Transition écologique

information fournie par France 24 14 oct.
2
3

Cameroun: Issa Tchiroma Bakary revendique sa victoire à la présidentielle

information fournie par AFP Video 14 oct.
4

Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites

information fournie par AFP Video 14 oct.
5

Le déficit "devra être à moins de 5%" du PIB dans le budget 2026, réaffirme Lecornu

information fournie par AFP Video 14 oct.
10
6

Cameroun: le candidat d'opposition Issa Tchiroma Bakary revendique sa victoire à la présidentielle

information fournie par AFP 14 oct.
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Venezuela: "avec on sans négociation", Maduro "quittera le pouvoir", promet la prix Nobel Machado

information fournie par AFP 14 oct.
11
1

Comment augmenter le pouvoir d’achat des Français ?

information fournie par Ecorama 22 sept.
10
2

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
4
3

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
4

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.
5

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
6

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
7

Lecornu a-t-il les moyens d’augmenter le pouvoir d’achat des Français ?

information fournie par Ecorama 03 oct.
1
8

Jean Peyrelevade : "On n'évitera pas une augmentation d'impôts pour tout le monde !"

information fournie par Ecorama 07 oct.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank