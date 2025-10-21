Comment s'est déroulé le troisième trimestre 2025 pour le contrat d'assurance-vie BoursoVie ? Quels arbitrages ont été effectués dans le cadre de la gestion pilotée Sycomore Asset Management ? Sur le plateau de BoursoFocus, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore AM, est notamment revenu sur un trimestre particulièrement dynamique avec des performances positives, sur le retour flamboyant des marchés asiatiques portés par l'IA et sur l'élargissement de cette thématique au-delà de la tech pure vers les énergies et les métaux de la transition énergétique.
BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore AM pour le 3e trimestre 2025
