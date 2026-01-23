Le Premier ministre Sébastien Lecornu se déplace sur le thème du logement à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), après avoir surmonté les motions de censure déposées par la gauche hors PS et le RN, et engagé dans la foulée un nouveau 49.3, sur les "dépenses" du budget et l'ensemble du texte. IMAGES
Le Premier ministre Lecornu en déplacement sur le thème du logement à Rosny-sous-Bois
