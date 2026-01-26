La députée Sandrine Josso et l'ex-sénateur Joël Guerriau arrivent au tribunal correctionnel de Paris à l'ouverture du procès de l'ex-sénateur de Loire-Atlantique, accusé d'avoir drogué à l'ecstasy la députée afin de la violer. Dans cette affaire souvent perçue comme un cas emblématique de soumission chimique, fléau de société sur lequel Sandrine Josso est politiquement très engagée depuis les faits, l'éventuelle motivation sexuelle, niée par Joël Guerriau, devrait faire l'objet d'âpres débats à l'audience. IMAGES
Soumission chimique: ouverture du procès de l'ex-sénateur Joël Guerriau
