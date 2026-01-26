Quarante ans après sa création, l'impôt sur la fortune continue de diviser et de surprendre. Une nouvelle étude de l'institut Rexecode relance le débat en chiffrant un coût économique bien supérieur aux recettes engrangées. Exil fiscal, perte d'activité, assiette fiscale envolée : le diagnostic est-il trop sévère ? Décryptage avec Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 26 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
L'impôt sur la fortune a-t-il vraiment plombé l'économie française ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
