Le gouvernement mise sur un nouveau dispositif fiscal pour relancer l'investissement dans le logement neuf. Présenté comme un avantage puissant, le « statut du bailleur privé » promet amortissement, déficit foncier et allègement d'impôt pour les investisseurs. Reste à savoir si cette réforme, censée remplacer le Pinel et stimuler la construction, sera réellement rentable et suffisante pour redresser un secteur en crise. Les explications de Pascal Boulanger, Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI). Ecorama du 27 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Immobilier : le nouveau statut du bailleur privé sera-t-il rentable pour les investisseurs ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
