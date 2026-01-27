Gilles Moëc, chef économiste du groupe AXA, était l'invité de l'émission Ecorama du 27 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés, la ruée mondiale vers les métaux précieux, le rôle croissant des banques centrales, l’impact des tensions géopolitiques sur les marchés et les perspectives de politique monétaire américaine.
Gilles Moëc (AXA) : "Ce sont les petits investisseurs qui poussent l'or au plus haut !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro