Samedi, un infirmier de 37 ans a été tué à Minneapolis aux Etats-Unis. Abattu par la police de l’immigration (ICE), le manifestant a été neutralisé par des tirs que les autorités américaines ont présenté comme défensifs parce qu'elles considéraient l'homme comme une menace armée. L’analyse des images contredit cette version.
Mort d’Alex Pretti : L’administration Trump face aux images
