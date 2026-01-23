Plébiscités pour leur esthétique dépouillée et des coûts inférieurs aux lieux institutionnels, les espaces bruts s'imposent comme les nouveaux terrains de jeu des défilés parisiens. Comme celui déniché par Rod Reynolds pour Dries Van Noten.
Dries Van Noten défile dans un lieu brut pour sa collection homme Automne/Hiver 2026
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro