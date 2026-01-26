La Commission européenne a annoncé lundi l'ouverture d'une nouvelle enquête contre le réseau social d'Elon Musk, X, en raison des fausses images dénudées de mineurs et de femmes générées par Grok, son assistant d'intelligence artificielle. Cette enquête vise à vérifier si le réseau, anciennement connu sous le nom de Twitter, a enfreint les puissantes règles européennes sur le numérique qui lui imposent de protéger les utilisateurs contre les contenus illégaux. L'exécutif européen a par ailleurs décidé d'étendre le périmètre d'une première enquête lancée en décembre 2023 contre X.
Femmes et enfants dénudés par l'IA Grok: l'UE ouvre une enquête visant le réseau social X
