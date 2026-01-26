Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France, était l'invitée de l'émission Ecorama du 26 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’amélioration du climat des affaires, les perspectives de croissance pour 2026, l’impact du nouveau budget sur l’économie française, l’évolution des taux et de la dette, ainsi que les changements fiscaux prévus pour les ménages et les plus hauts revenus.
Anne-Sophie Alsif : "Les capitaux vont plus aux Etats-Unis et en Chine car les rendements y sont plus intéressants qu'en Europe !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro