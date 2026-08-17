En déplacement dans le Var, le président Emmanuel Macron promet que les communes du département touchées cet été par d'importants incendies bénéficieront des "mêmes dispositifs" d'aides qu'en Gironde, évoquant les mesures dévoilées le même jour par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour les communes de Gironde. SONORE
Incendies: Emmanuel Macron promet pour le Var "les mêmes dispositifs" d'aide qu'en Gironde
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro