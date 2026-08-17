Les femmes afghanes sont "seules" dans "la guerre" menée contre elles par les autorités talibanes, dénonce Zahra Joya, une journaliste afghane ayant quitté Kaboul lors du retour du mouvement taliban au pouvoir il y a cinq ans.
Les Afghanes "seules" contre les autorités talibanes, dénonce une journaliste exilée à Londres
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