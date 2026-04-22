Bourse : des investisseurs plus jeunes et toujours plus autonomes

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L'Observatoire des investisseurs individuels réalisé par Place des Investisseurs avec OpinionWay pour L'Oréal a publié sa dernière vague de résultats. Sur le plateau de l'Actu Bourse, Marc Lefevre, président de Place des investisseurs explique l'évolution du profil des investisseurs en France et détaille certains de leurs centres d'intérêt.