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Bourse : des investisseurs plus jeunes et toujours plus autonomes

information fournie par Boursorama 22/04/2026 à 18:47

L'Observatoire des investisseurs individuels réalisé par Place des Investisseurs avec OpinionWay pour L'Oréal a publié sa dernière vague de résultats. Sur le plateau de l'Actu Bourse, Marc Lefevre, président de Place des investisseurs explique l'évolution du profil des investisseurs en France et détaille certains de leurs centres d'intérêt.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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