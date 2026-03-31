Boom des serres en Ontario : la Canada accroît son autosuffisance alimentaire

information fournie par France 24 • 31/03/2026 à 14:57

Face à la concurrence croissante avec les Etats-Unis de Donald Trump et la guerre commerciale qui se poursuit, le Canada mise sur l’agriculture en serre. En Ontario, où se concentrent la recherche et l’innovation agricole nationale, tomates et concombres poussent à l’abri des intempéries et des hivers rigoureux. Le pays mise aussi sur l’IA pour réduire sa dépendance aux importations, notamment américaines. Objectif : produire plus vite, à moindre coût, à l'abri des caprices climatiques et, pourquoi pas, inventer le futur de la production maraîchère. Reportage de nos correspondants, Francois Rihouay et Mouaad El Yaakabi.