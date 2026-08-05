Des frappes russes nocturnes ont tué au moins 17 personnes dans Kiev et ses environs, ont annoncé mercredi les autorités locales.
Bombardements russes meurtriers dans la région de Kiev
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