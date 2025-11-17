Le bois reste le combustible le moins cher, mais son prix grimpe chaque hiver. Entre forte demande, coûts de transport et aléas climatiques, le stère peut dépasser les 150 €. Malgré tout, pour 7 millions de Français, il reste la solution la plus accessible pour affronter le froid.
Bois de chauffage : prix en hausse, mais toujours plus économique !
