"Exténuée" mais le "coeur léger" et avec la "satisfaction du travail accompli" après ses trois médailles d'or aux JO-2026, la biathlète Julia Simon prévient qu'elle ne ne sent pour l'instant "pas rassasiée", l'oeil rêveur tourné vers les JO-2030 dans les Alpes françaises. La plus grande biathlète française de l'histoire, avec un palmarès comptant aussi 10 titres de championne du monde, va prendre le temps de se reposer cet été avant de repartir à l'assaut de nouveaux titres en biathlon.
Biathlon : la quadruple médaillée olympique Julia Simon n'est pas encore "rassasiée" de titres
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