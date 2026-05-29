Deux mois et demi de débats acharnés autour d'un ancien président qui joue son honneur et sa liberté: le procès libyen en appel s'est achevé mercredi avec la plaidoirie de la défense qui a dénoncé un "roman grotesque". Nicolas Sarkozy va maintenant devoir attendre jusqu'au 30 novembre pour être fixé sur son sort. Peut-il espérer un jugement plus clément qu'en première instance ou doit-il craindre de retourner en prison ?
Nicolas Sarkozy : retour à la case prison ?
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