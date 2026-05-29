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Kouamé joua et Roland-Garros s'embrasa

information fournie par France 24 29/05/2026 à 10:50

A la Une du vendredi 29 mai, l'abrogation du Code noir en France, la vague de chaleur inédite, facteur d'inégalités sociales, et Roland-Garros qui s'embrase après un deuxième tour totalement fou.

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