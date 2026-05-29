Jannik Sinner, le numéro 1 mondial et immense favori de Roland-Garros, a été éliminé jeudi dès le deuxième tour du tournoi, terrassé par la chaleur et Juan Manuel Cerundolo, vainqueur en cinq sets, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Du côté des Français, Moïse Kouamé, prodige de 17 ans, continue d'étonner et rallie le troisième tour après près de cinq heures de match.
Roland-Garros : Sinner à terre, Kouamé époustouflant, journée folle à Paris
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