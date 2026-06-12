Agrippé à la fourrure de sa mère, les yeux vifs et les oreilles duveteuses, un bébé grand hapalémur, une espèce de lémurien en danger critique d'extinction, faisait jeudi ses premières sorties au zoo de Besançon où il est né début mai.
Besançon: naissance d'un bébé lémurien menacé
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