OVHcloud, fleuron français du numérique, sort de l’indice SBF120. Une décision qui interroge, alors que le titre affiche une hausse de 90 % sur un an et une capitalisation de 1,8 milliard d’euros. Retour sur cette annonce avec Benjamin Revcolevschi, directeur général d'OVHcloud, l'invité de l'émission Ecorama du 15 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les perspectives de croissance pour 2025, la concurrence avec les géants américains du cloud, les enjeux de souveraineté numérique en Europe, et les attentes vis-à-vis des pouvoirs publics pour soutenir un champion technologique français.
Benjamin Revcolevschi (DG d'OVHcloud) : "On est hyper optimiste car on redevient le plan A des entreprises !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
