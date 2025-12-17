L'un des derniers partis d'opposition encore actifs à Hong Kong, la Ligue des Sociaux-Démocrates (LSD), s'est officiellement dissous dimanche, après cinq années de répression politique menée par Pékin. Stéphanie Antoine reçoit Sébastien Lai, fils de Jimmy Lai, détenu à Hong kong, pour en parler.
Hong Kong : la démocratie sous pression ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro