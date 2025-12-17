 Aller au contenu principal
Hong Kong : la démocratie sous pression ?

information fournie par France 24 17/12/2025 à 19:52

L'un des derniers partis d'opposition encore actifs à Hong Kong, la Ligue des Sociaux-Démocrates (LSD), s'est officiellement dissous dimanche, après cinq années de répression politique menée par Pékin. Stéphanie Antoine reçoit Sébastien Lai, fils de Jimmy Lai, détenu à Hong kong, pour en parler.

L'offre BoursoBank