Benjamin Pavard rejoint l'OM lors du dernier jour du mercato

information fournie par France 24 02/09/2025 à 07:16

Le défenseur français Benjamin Pavard quitte l'Inter Milan et s'engage à l'Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d'achat.

