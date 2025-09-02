Le défenseur français Benjamin Pavard quitte l'Inter Milan et s'engage à l'Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d'achat.
Benjamin Pavard rejoint l'OM lors du dernier jour du mercato
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro