Les propriétaires français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana se rendaient au ministère public de Sion mardi pour être de nouveau auditionnés par la justice du canton du Valais.
Bar incendié en Suisse: les propriétaires à Sion pour une nouvelle audition
