Images à l'extérieur du tribunal pénal international au Bangladesh, alors que les juges vont rendre le verdict à l'encontre de l'ex-Première ministre en exil Sheikh Hasina, 78 ans, qui risque la peine de mort pour avoir ordonné la répression meurtrière des manifestations qui ont causé sa chute pendant l'été 2024. IMAGES
Bangladesh: sécurité renforcée avant le verdict de l'ex-Première ministre Hasina
