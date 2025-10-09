Badinter "entre au Panthéon avec les Lumières"(Macron)

information fournie par AFP Video • 09/10/2025 à 22:13

Le cercueil au nom de Robert Robert Badinter entre "au Panthéon avec les Lumières et "les principes de l'Etat de droit", déclare le président français, Emmanuel Macron, lors de la cérémonie en hommage à l'artisan de l'abolition en France de la peine de mort. Sous les applaudissements du public venu nombreux, les mots du discours du ministre de la Justice de François Mitterrand ont résonné, quand il demanda à la tribune de l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981, et obtint "l'abolition de la peine de mort en France", conformément à un engagement du président socialiste à rebours de l'opinion de l'époque. SONORE