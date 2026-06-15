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Avec l'accord Iran-Etats-Unis, soudaine détente sur les prix du pétrole

information fournie par France 24 15/06/2026 à 23:18

A peine l'annonce d'un accord de paix a-t-elle eu lieu que les marchés ont respiré un grand coup. Les bourses ont toutes passées la séance dans le vert alors que le pétrole, WTI américain ou Brent de la mer du nord entamaient une chute de 5% environ, les plaçant aux alentours de 80 dollars le baril. Pour les marchés, échaudés par le record de 120 dollars le baril atteint en avril, c'est la détente; les entreprises de l'aéronautique ou de l'automobile ont vu leurs actions s'apprécier franchement. Au-delà des marchés, ce sont des pays entiers qui éprouvent un immense soulagement. Pour les pays du Golfe exportateurs d'hydrocarbures, les pertes d'approvisionnement cumulées dépassaient déjà le milliard de barils à la fin mai, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'Irak par exemple tire 90% de ses revenus de son exportations de pétrole brut. Les pays importateurs d'hydrocarbures du Moyen-Orient sont eux aussi rassurés. L'Asie, notamment, qui est la destinataire de 8 millions de baril de pétrole sur les vingt qui franchissent habituellement le détroit d'Ormuz quotidiennement était en difficulté.

Mais tout n'est pas encore pour le mieux dans le meilleur des mondes. Téhéran n'a pas renoncé à son idée de taxer les navires qui franchissent le détroit d'Ormuz, faisant fi du droit international. L'Iran a même taxé certains navires de pays qui ne lui sont pas hostiles, autour de 2 millions $ par tanker, pour les laisser franchir la zone. Avec 32 000 navires ayant transité par le détroit d'(Ormuz en 2025, estime la télévision d'Etat iranienne, cela pourrait représenter une manne de 64 milliards $ par an - au moins. Mais ni les Etats-Unis ni les membres du G7 ne veulent en entendre parler. La manoeuvre renchérirait le coût de l'or noir et pourrait inspirer d'autres pays limitrophes de détroits maritimes, estime notamment Emmanuel Macron.

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