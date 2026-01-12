Les hélicoptères des secours en montagne sont mobilisés à l'altiport de Courchevel, en Savoie, au lendemain de la mort d'un skieur enseveli sous une avalanche. Six personnes ont perdu la vie ce week-end dans des avalanches dans les Alpes en raison de l'instabilité du manteau neigeux. IMAGES
Avalanches dans les Alpes: les secours en montagne mobilisés à Courchevel
