Autochtones : 5% de la population mondiale, leurs territoires couvrent un quart de la planète

information fournie par France 24 • 20/11/2025 à 11:44

À l’orée de la fin de la COP30, une image venue de Bélem saisit le cœur du débat : trois représentants autochtones écoutant un discours officiel. Derrière cette scène, une réalité persistante se dessine : celle d’une présence visible mais encore inaudible. Malgré des savoirs millénaires et un rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes, les peuples autochtones peinent à franchir les murs des négociations. Leur voix, pourtant ancrée dans les forêts qui nous maintiennent en vie, reste souvent à la marge. Décryptage avec Gabrielle Maréchaux, Journaliste Environnement chez The Conversation France. Retrouvez l'article cité par Gabrielle Maréchaux sur https://theconversation.com/fr : https://theconversation.com/cop-apres-cop-les-peuples-autochtones-sont-de-plus-en-plus-visibles-mais-toujours-inaudibles-268706 "COP après COP, les peuples autochtones sont de plus en plus visibles mais toujours inaudibles".